خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقبال پرشور خانواده‌های نیشکر از چهارمین دوره مسابقات قرآنی

استقبال پرشور خانواده‌های نیشکر از چهارمین دوره مسابقات قرآنی
کد خبر : 1711403
لینک کوتاه کپی شد.

چهارمین دوره مسابقات قرآنی ویژه همسران و فرزندان دختر کارکنان صنعت نیشکر، پنج‌شنبه ۱۵ آبان‌ماه در مسجد ولایت و به میزبانی شرکت کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی برگزار شد؛ رویدادی که با استقبال گسترده خانواده‌های نیشکری، به محفلی از انس با کلام‌الله مجید و جلوه‌ای از حضور فعال بانوان در توسعه فرهنگ قرآنی تبدیل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، امین نصیریان، مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات گفت: این رقابت‌ها در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی در میان کارکنان و خانواده‌ها برنامه‌ریزی شده و در مقایسه با دوره‌های گذشته با رویکردی تازه‌تر، فراگیرتر و اثرگذارتر در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام رضا نعمت‌تبار، دبیر چهارمین دوره مسابقات نیز با قدردانی از حضور پرشور بانوان در این محفل نورانی تصریح کرد: بانوان و دختران خانواده صنعت نیشکر با الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، با حجاب زیبنده و آمادگی قابل تحسین خود، صحنه مسابقات را به تجلی‌گاه معنویت و اخلاق قرآنی تبدیل کردند.

وی افزود: این دوره از مسابقات به دستور دکتر ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و با طراحی کمیته تخصصی مسابقات قرآنی آغاز شده و اختتامیه آن در آذرماه برگزار می‌شد.

از جلوه‌های ویژه این رقابت‌ها، حضور مادران به همراه نوزادان و کودکان در مسجد ولایت بود؛ حضوری که روایتگر تداوم پیوند نسل آینده با قرآن و نقش خانواده‌های نیشکری در انتقال فرهنگ و ارزش‌های قرآنی به نسل‌های جدید است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ