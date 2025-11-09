به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، امین نصیریان، مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر حکیم فارابی با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات گفت: این رقابت‌ها در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر استمرار فعالیت‌های فرهنگی در میان کارکنان و خانواده‌ها برنامه‌ریزی شده و در مقایسه با دوره‌های گذشته با رویکردی تازه‌تر، فراگیرتر و اثرگذارتر در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام رضا نعمت‌تبار، دبیر چهارمین دوره مسابقات نیز با قدردانی از حضور پرشور بانوان در این محفل نورانی تصریح کرد: بانوان و دختران خانواده صنعت نیشکر با الگوگیری از سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، با حجاب زیبنده و آمادگی قابل تحسین خود، صحنه مسابقات را به تجلی‌گاه معنویت و اخلاق قرآنی تبدیل کردند.

وی افزود: این دوره از مسابقات به دستور دکتر ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و با طراحی کمیته تخصصی مسابقات قرآنی آغاز شده و اختتامیه آن در آذرماه برگزار می‌شد.

از جلوه‌های ویژه این رقابت‌ها، حضور مادران به همراه نوزادان و کودکان در مسجد ولایت بود؛ حضوری که روایتگر تداوم پیوند نسل آینده با قرآن و نقش خانواده‌های نیشکری در انتقال فرهنگ و ارزش‌های قرآنی به نسل‌های جدید است.

