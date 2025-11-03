خبرگزاری کار ایران
خوزستان جان، شکرستان ایران

در آیین رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره ملی شکرستان که در کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان برگزار شد، سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی خوزستان، با اشاره به جایگاه فرهنگی و هویتی این رویداد گفت: به نمایندگی از همه هنرمندان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، یک جمله بر پوستر نوشتم: خوزستان جان، شکرستان ایران.

سیدمحمد عبودزاده با تأکید بر اینکه میزبانی امسال شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی از این جشنواره در نیشکر میرزا، مسیر تازه‌ای برای پیونددادن صنعت، هنر، گردشگری و فرهنگ در خوزستان است، افزود: این حرکت می‌تواند به یک گام راهبردی در بازتعریف جایگاه فرهنگ اکولوژیک و میراث زیست‌فرهنگی این استان تبدیل شود.

وی ابراز امیدواری کرد این دوره از جشنواره شکرستان، با مشارکت مردم، هنرمندان، رسانه‌ها و جامعه فرهنگی، پررونق‌تر از دوره‌های گذشته و با اثرگذاری ملموس برای توسعه پایدار فرهنگی برگزار شود.

 

