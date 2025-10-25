به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این تفاهم‌نامه در راستای ایجاد زنجیره ارزشی مکمل، ارتقای توان تولید داخلی و توسعه همکاری‌های صنعتی در استان خوزستان منعقد شد.

در این آیین، استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو مجموعه گفت: همکاری نیشکر و نفت‌گستر می‌تواند به الگویی برای پیوند صنایع مادر و تکمیلی در کشور تبدیل شود و زمینه‌ساز توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در خوزستان باشد.

کارخانه نفت‌گستر جنوب که پس از شش سال توقف فعالیت، اخیراً با بومی‌سازی کامل دانش فنی و استفاده از مواد اولیه داخلی دوباره راه‌اندازی شده، اکنون با امضای این تفاهم‌نامه گامی تازه در مسیر توسعه همکاری‌های صنعتی و تقویت تولید ملی برمی‌دارد.