خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در راستای برای توسعه تولید داخلی در خوزستان؛

تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت توسعه نیشکر و کارخانه نفت‌گستر جنوب امضا شد

تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت توسعه نیشکر و کارخانه نفت‌گستر جنوب امضا شد
کد خبر : 1704694
لینک کوتاه کپی شد.

در مراسمی با حضور استاندار خوزستان، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و مدیران کارخانه نفت‌گستر جنوب، تفاهم‌نامه همکاری میان این دو مجموعه صنعتی به امضاء رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این تفاهم‌نامه در راستای ایجاد زنجیره ارزشی مکمل، ارتقای توان تولید داخلی و توسعه همکاری‌های صنعتی در استان خوزستان منعقد شد.

در این آیین، استاندار خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دو مجموعه گفت: همکاری نیشکر و نفت‌گستر می‌تواند به الگویی برای پیوند صنایع مادر و تکمیلی در کشور تبدیل شود و زمینه‌ساز توسعه پایدار و اشتغال‌زایی در خوزستان باشد.

کارخانه نفت‌گستر جنوب که پس از شش سال توقف فعالیت، اخیراً با بومی‌سازی کامل دانش فنی و استفاده از مواد اولیه داخلی دوباره راه‌اندازی شده، اکنون با امضای این تفاهم‌نامه گامی تازه در مسیر توسعه همکاری‌های صنعتی و تقویت تولید ملی برمی‌دارد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ