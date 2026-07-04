اختصاص ۷۰ درصد ظرفیت ناوگان راهآهن جنوبشرق به جابهجایی عزاداران
مدیرکل راهآهن جنوبشرق، از بسیج گسترده توان فنی و عملیاتی این اداره کل برای تسهیل تردد زائران و سوگوارانی که همزمان با سالروز حمله جنایتکارانه ارتش آمریکا به هواپیمای مسافری ایران، راهی مراسم وداع با رهبر شهید هستند، خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی زارعی، در حاشیه مراسم بدرقهی سوگواران و عزاداران رهبر شهید، با اشاره به ابعاد تاریخی و اعتقادی این ایام، تأکید کرد: اداره کل راهآهن جنوبشرق با دستور مستقیم مدیرعامل راه آهن، ۷۰ درصد از ظرفیت ناوگان ریلی خود را به این مأموریتِ خطیر اختصاص داده است.
وی افزود: «امروز، ایستگاهها و قطارهای ما از حالت یک جابهجایی ساده مسافر خارج شده و به میعادگاههایی برای عزاداری و تجدید میثاق با آرمانهای بزرگ اتقلاب تبدیل شدهاند.»
مدیرکل راهآهن جنوبشرق با اشاره به آمادهباش کامل تمامی واحدهای فنی، ایستگاهی و خدماتی، تصریح کرد: ما تمام توان خود را بسیج کردهایم تا این سفر، نه یک جابهجایی دشوار، بلکه سفری با عزت، امنیت و آرامش برای زائرانی باشد که برای حضور در مراسم تشییع و تجلیل از رهبر شهید راهی پایتخت میشوند.
وی در ادامه با اشاره به قرارگیری کارکنان در نقش خادمان زائران گفت: در ایستگاهها، موکبهای خدمترسانی و ستاد مدیریت عملیات در حالت آمادهباش کامل هستند تا کمترین اختلال یا ازدحامی ایجاد نشود و اولویت اصلی ما، تضمین امنیت و کیفیت سفر مردم در این مسیر معنوی خواهد بود.
زارعی با اشاره به یادبود جنایت ددمنشانه ناوگان نیروی دریایی آمریکای جنایتکار نسبت به انهدام هواپیمای مسافری جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷، تأکید کرد: این ایام، زمان بازگویی حقیقت و ایستادگی است.
وی خاطرنشان کرد: در حالی که جهان با یادآوری تروریسم آمریکایی با حقیقت روبروست، ما در راهآهن جنوبشرق، با تجلیل از مقام والای رهبری شهید، خدمت به این کاروان بزرگ را وظیفه خود میدانیم.