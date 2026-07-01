به گزارش ایلنا، اله‌نظر شه‌بخش با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف مشارکت سازمان‌یافته کارگران، کارفرمایان، تعاونگران و بازنشستگان، اعزام‌های گروهی با نظارت مدیران کاروان‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۱۰۳ نفر از جامعه کار و تولید استان در گام نخست، افزود: فرآیند ثبت‌نام همچنان در حوزه معاونت اجتماعی اداره‌کل فعال است و اولویت با اعزام‌های جمعی و تحت نظارت دقیق است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به تدارک امکانات لجستیکی اشاره کرد و گفت: هماهنگی‌های لازم برای اسکان و پذیرایی زائران با استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های تابعه نظیر تأمین اجتماعی، بهزیستی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و بانک توسعه تعاون انجام شده است.

شه‌بخش زمان اعزام کاروان‌های استان را «سه‌شنبه شانزدهم ماه جاری» اعلام کرد و افزود: بازگشت کاروان‌ها نیز برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی پشتیبانی، حمل‌ونقل و اطلاع‌رسانی گفت: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام ایمن و منظم جامعه کار و تولید استان با همکاری بسیج کارگری و نهادهای امنیتی فراهم شده است.

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