اعزام کاروانهای جامعه کار و تولید سیستان و بلوچستان به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از تشکیل «قرارگاه ویژه تشییع و تدفین» با هدف ساماندهی و اعزام منسجم جامعه کار و تولید این استان به آیینهای گرامیداشت رهبر شهید انقلاب خبر داد.
به گزارش ایلنا، الهنظر شهبخش با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف مشارکت سازمانیافته کارگران، کارفرمایان، تعاونگران و بازنشستگان، اعزامهای گروهی با نظارت مدیران کاروانها در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به ثبتنام ۱۰۳ نفر از جامعه کار و تولید استان در گام نخست، افزود: فرآیند ثبتنام همچنان در حوزه معاونت اجتماعی ادارهکل فعال است و اولویت با اعزامهای جمعی و تحت نظارت دقیق است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به تدارک امکانات لجستیکی اشاره کرد و گفت: هماهنگیهای لازم برای اسکان و پذیرایی زائران با استفاده از ظرفیتهای سازمانهای تابعه نظیر تأمین اجتماعی، بهزیستی، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و بانک توسعه تعاون انجام شده است.
شهبخش زمان اعزام کاروانهای استان را «سهشنبه شانزدهم ماه جاری» اعلام کرد و افزود: بازگشت کاروانها نیز برای روز جمعه برنامهریزی شده است.
وی با اشاره به فعالسازی کمیتههای تخصصی پشتیبانی، حملونقل و اطلاعرسانی گفت: تمامی تمهیدات لازم برای اعزام ایمن و منظم جامعه کار و تولید استان با همکاری بسیج کارگری و نهادهای امنیتی فراهم شده است.