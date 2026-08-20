سخنگوی سازمان ثبت: اختلالات سامانه ثبت شرکتها بهزودی برطرف میشود
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با عذرخواهی از شهروندان و متقاضیان خدمات ثبت شرکتها، از رفع قریبالوقوع اختلالات ایجادشده در سامانه جدید ثبت شرکتها خبر داد و تأکید کرد: این اختلالات ناشی از اجرای فرآیند بازطراحی و بهروزرسانی زیرساختهای سامانه است و بهزودی برطرف خواهد شد.
وی افزود: سازمان ثبت با هدف کاهش حداکثری مداخلات انسانی، افزایش شفافیت، تسریع در فرآیندها و ارائه خدماتی ارزان، سریع، دقیق و شایسته به شهروندان، علاوه بر راهاندازی سامانههای جدید، سامانههای پیشین را نیز متناسب با نیازهای روز و فناوریهای نوین بازطراحی و بهروزرسانی میکند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای چنین پروژههای گستردهای ممکن است در مقاطعی با اختلالات فنی موقت همراه باشد، تصریح کرد: تمامی تیمهای فنی و اجرایی سازمان بهصورت شبانهروزی در حال رفع مشکلات و تکمیل فرآیند استقرار سامانه جدید هستند و پیشبینی میشود اختلالات موجود در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
قویدل ضمن قدردانی از صبوری و همراهی مردم و فعالان حوزه ثبت شرکتها، خاطرنشان کرد: بدون تردید، پس از تکمیل فرآیند بازطراحی، خدمات ثبت شرکتها با کیفیت، سرعت، امنیت و سهولت بیشتری در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت و تجربه کاربری مطلوبتری برای شهروندان فراهم خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تداوم ارائه خدمات سازمان ثبت در شرایط مختلف کشور، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همواره تلاش کرده است حتی در دشوارترین شرایط، از جمله در دوران جنگ تحمیلی و نیز در مقاطع حساس اخیر، هیچگونه وقفهای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشود. بازطراحی سامانه ثبت شرکتها نیز بدون تعطیلی خدمترسانی و همزمان با استمرار ارائه خدمات در حال انجام است و اختلالات محدود ایجادشده، ناشی از همین فرآیند انتقال و ارتقای سامانه است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان بار دیگر ضمن پوزش از شهروندان به دلیل مشکلات پیشآمده، اطمینان داد که با تکمیل مراحل فنی و استقرار کامل سامانه جدید، خدمات ثبت شرکتها با پایداری، کارآمدی و کیفیتی بهمراتب مطلوبتر از گذشته در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.