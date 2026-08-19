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سردار قاآنی:

فروپاشی از درون سرنوشت رژیم صهیونیستی است

فروپاشی از درون سرنوشت رژیم صهیونیستی است
کد خبر : 1828037
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​فرمانده نیروی قدس سپاه در پیامی تأکید کرد: غاصبان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شده‌اند؛ فروپاشی از درون، سرنوشت محتوم آنان است.

به گزارش ایلنا، سردار «اسماعیل قاآنی» فرمانده نیروی قدس سپاه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، بر قطعیت فروپاشی رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

متن این پیام به این شرح است: 

بسم الله الرحمن الرحیم 

غاصبان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شده‌اند؛ فروپاشی از درون، سرنوشت محتوم آنان است. تروریست‌های وحشی و رهاشده در کرانه باختری نیز نمی‌توانند آرمان جهانی فلسطین را به حاشیه برانند. الحاق منتفی است و فروپاشی، قطعی است.

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