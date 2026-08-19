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رئیس کمیسیون امنیت ملی:

ملت ایران خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند

ملت ایران خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند
کد خبر : 1827968
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رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ‌ملت ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون‌های آلوده، اینستکس و اسنپ‌بک را فراموش نمی‌کند.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
 
‌ملت ایران هرگز خیانت‌های همیشگی فرانسه در موضوعاتی مانند خون‌های آلوده، اینستکس و اسنپ‌بک را فراموش نمی‌کند. ادامه این روند و اقدامات ضد ایرانی فقط باعث سخت‌تر شدن شرایط برایش خواهد شد.

 

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