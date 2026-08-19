به گزارش ایلنا، محمد مخبر، مشاور رهبر انقلاب در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین گفت: ترامپ خیال‌پردازی می‌کند؛ تنگه هرمز ایرانی بوده و ایرانی خواهد ماند.

مخبر افزود: ما قانونی داریم که در مجلس شورای اسلامی موجود است و همچنین تصمیمی که رهبری درباره تنگه هرمز اتخاذ می‌کند.

وی تأکید کرد: تنگه تنها بر اساس ترتیبات جمهوری اسلامی ایران مدیریت خواهد شد.

مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اظهارات ترامپ درخصوص بمباران ایران، گفت: این اظهارات غیرمنطقی و بی‌اثر است و اظهارات او بیهوده بوده و هیچ تأثیری ندارد.

مخبر در ادامه تأکید کرد: ما کاملاً آماده هستیم؛ ما خواهان جنگ نیستیم، اما همواره برای دفاع از کشور آماده‌ایم.

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