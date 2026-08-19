دیدار سرکنسول جدید ایران در مرو با معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان

به گزارش ایلنا، سید مصطفی حسینی‌پور، سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در مرو، عصر روز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه در عشق‌آباد با احمد قربانف، معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

حسینی‌پور در این دیدار ضمن ارائه انتصاب نامه خود، با اشاره به مأموریت و مسئولیت‌های محوله از سوی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه، ابراز امیدواری کرد با توجه به ظرفیت‌های فراوان موجود، در مسیر توسعه همه‌جانبه روابط و همکاری‌های میان دو کشور گام‌های مؤثری بردارد.

وی با اشاره به نگاه ویژه مقامات عالی دو کشور به گسترش مناسبات و پیوندهای عمیق همسایگی، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ایران و ترکمنستان را مکمل یکدیگر دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها با در نظر گرفتن منافع متقابل تأکید کرد.

احمد قربانف، معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان، نیز ضمن خوشامدگویی به سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به سوابق و تجارب دیپلماتیک وی در روابط دوجانبه، ابراز اطمینان کرد که حضور ایشان در مرو به گسترش همکاری‌ها و تقویت مناسبات میان دو کشور کمک خواهد نمود.

در این دیدار، معاون وزیر امور خارجه ترکمنستان آغاز فعالیت رسمی سرکنسول کشورمان در مرو را اعلام، و برای وی در انجام مأموریت جدید آرزوی موفقیت کرد.