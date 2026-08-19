اعلام وصول ۱۳ سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت

۴ سوال ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی دیگری از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم اجرای قانون برنامه هفتم برای نظام رهگیری و شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی و عدم اقدام جدی و اثرگذار تحقق تکلیف تولید داخلی بذر سبزی و صیفی و عدم افزایش ضریب خوداتکایی و کاهش وابستگی به نهاده های دامی و چگونگی اقدامات انجام شده طی دو سال اخیر برای کاهش وابستگی به نهاده های وارداتی و کالاهای کشاورزی.

۶ سوال ملی علیرضا نثاری، نماینده نهاوند و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص احیای قنات‌ها و اجرای طرح‌های آبخیزداری و مشخص شدن نمودن میزان دقیق اعتبارات تخصیص‌یافته به استان‌ها و شهرستان ها و شفاف سازی و اعلام آخرین وضعیت واکسن‌های نیوکاسل، طیور بومی، تب برفکی و شاربن دامی و چگونگی عملکرد یکسال گذشته سامانه بازارگاه به تفکیک استان و شهرستان ها در تحویل و توزیع نهاده ها و اعلام چگونگی اقدامات سه سال گذشته در حوزه زنبور داران و اعلام عملکرد آبیاری تحت فشار به تفکیک شهرستان ها در سه سال گذشته با توجه به مصوبات برنامه هفتم و علت مطالبه مجدد از کشاورزان بابت تحویل شکر زنبورداران و جو برای دامداران و سایر نهاده ها.

سوال ملی مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و حمیدیه، کارون و باوی و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان با استناد به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره عدم شفافیت در هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی و بروز بی‌عدالتی در توزیع بودجه‌های اختصاص یافته.

سوال ملی میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و کلات و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت صدور بلیط و کارت پرواز مسافران ایرانی پروازهای داخلی خطوط هواپیمایی به زبان انگلیسی.

سوال ملی رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول از وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم اقدام لازم برای ساخت مسکن ملی.