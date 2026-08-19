عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت کرد؛
اعلام وصول ۱۳ سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت
عضو هیأت رئیسه مجلس، اسامی اعلام وصول سوال ملی نمایندگان مجلس از وزرای دولت را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، سمیه رفیعی عضو هیئت رئیسه مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) اعلام وصول ۱۳ سوال ملی از وزرای دولت را قرائت کرد.
۴ سوال ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی دیگری از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص عدم اجرای قانون برنامه هفتم برای نظام رهگیری و شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی و عدم اقدام جدی و اثرگذار تحقق تکلیف تولید داخلی بذر سبزی و صیفی و عدم افزایش ضریب خوداتکایی و کاهش وابستگی به نهاده های دامی و چگونگی اقدامات انجام شده طی دو سال اخیر برای کاهش وابستگی به نهاده های وارداتی و کالاهای کشاورزی.
۶ سوال ملی علیرضا نثاری، نماینده نهاوند و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص احیای قناتها و اجرای طرحهای آبخیزداری و مشخص شدن نمودن میزان دقیق اعتبارات تخصیصیافته به استانها و شهرستان ها و شفاف سازی و اعلام آخرین وضعیت واکسنهای نیوکاسل، طیور بومی، تب برفکی و شاربن دامی و چگونگی عملکرد یکسال گذشته سامانه بازارگاه به تفکیک استان و شهرستان ها در تحویل و توزیع نهاده ها و اعلام چگونگی اقدامات سه سال گذشته در حوزه زنبور داران و اعلام عملکرد آبیاری تحت فشار به تفکیک شهرستان ها در سه سال گذشته با توجه به مصوبات برنامه هفتم و علت مطالبه مجدد از کشاورزان بابت تحویل شکر زنبورداران و جو برای دامداران و سایر نهاده ها.
سوال ملی مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و حمیدیه، کارون و باوی و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر ورزش و جوانان با استناد به گزارش کمیسیون فرهنگی درباره عدم شفافیت در هزینهکرد اعتبارات عمرانی و بروز بیعدالتی در توزیع بودجههای اختصاص یافته.
سوال ملی میثم ظهوریان نماینده مردم مشهد و کلات و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت صدور بلیط و کارت پرواز مسافران ایرانی پروازهای داخلی خطوط هواپیمایی به زبان انگلیسی.
سوال ملی رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول از وزیر راه و شهرسازی در خصوص عدم اقدام لازم برای ساخت مسکن ملی.