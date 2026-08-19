به گزارش ایلنا، نبی الله محمدی نماینده مردم زنجان و طارم در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد )در نطق میان دستور خود، با سلام و صلوات به مقام پاک شهدا، رهبر عزیز شهید و آرزوی توفیق الهی برای مقام معظم رهبری و ملت ایران اسلامی و همچنین ضمن محکومیت تجاوزات متجاوزان آمریکایی،صهیونیستی،گفت: در طول تاریخِ شکل‌گیری آمریکا، دنیا شاهد کشتار ده‌ها میلیون نفر در ده‌ها کشور جهان بوده است؛ از غیرنظامیان و کودکان تا کهنسالان و به شهادت رساندن دانش‌آموزان دختر در مدرسهٔ شجرهٔ طیبه و غیرنظامیان در سراسر کشور که نه تنها نقض حقوق بشر است، بلکه شرف انسانیت و اخلاق را نیز نقض کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد:مقاومت ایران اسلامی در مقابل زورگویان و متجاوزان به دنیا نشان داد که دیگر آمریکا ابرقدرت نیست، امروز اغلب مردم آمریکا به سیاست‌های سیاستمداران جنگ‌افروزشان که گرانی و هزینه‌های زیادی را برای آنها به‌ ارمغان آورده‌اند، معترض هستند و رئیس جمهور آمریکا امنیت ندارد چرا که در لای پسماند مواد غذایی مخفی می‌شود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تاکید بر اینکه سیاستمداران جنگ‌افروز آمریکایی باید بدانند که ما زیر بار ظلم و ستم و زور نمی‌رویم؛ افزود: ما آغازگر جنگ نبودیم، اما اگر آتش بیفروزند دنیای آنها را به خاکستر مبدل می‌کنیم. اتحاد در سایه ولایت، تلفیق بازدارندگی موشکی با دیپلماسی هوشمندانه و بصیرت مردم عزیز رازی از پیروزی ما است، نیروهای مسلح ما فخرِ جهان اسلام هستند؛ مردم ایران وفادار و آگاهند و باید قدر این مردم را دانست،شایسته نیست با ایجاد تورم، معیشتِ آنان درخطر باشد، خودرو را نباید به قیمت بالاتر از نرخ جهانی ارائه کرد و حقوق و دستمزدها را بسیار پایین‌تر از دستمزد جهانی قرار داد، اما قیمت بنزینِ کم‌کیفیت را به‌ قیمت جهانی عرضه کرد یا افزایش داد، ترمیمِ حقوق و مزایای اقشار مختلف حقوق‌بگیر و بازنشستگان و افزایش اعتبار کالا برگ ضروری است.

وی در ادامه یادآور شد:رئیس جمهور قولِ تعیین تکلیفِ شرکتی ها را دادند و مدیرانِ ذیربط، رئیس جمهور را بدقول نکنند، عملکردِ وزیر علوم، طبق گزارش سال گذشتهٔ کمیسیون آموزش، خوب نبوده است. چرا در سفر وزیر علوم به زنجان، به نمایندگان اساتید، دانشجویان و کارکنان اجازهٔ صحبت ندادند؟ این در مرام جناب آقای دکتر پزشکیان قابل قبول نیست، همچنین عملکردِ وزرای کار، رفاه، تعاون، اقتصاد و نفت زیر سؤال است،سوال‌های فنی را در سامانه مطرح کردیم؛ انشاالله که آنان پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس خطاب به وزیر کشور،افزود: مواردی را که استاندار زنجان پیگیری و همکاری داشته‌اند را بارها در محافل عرض کردم؛ اما مواردی که مطرح شده و مورد توجه ایشان واقع نشده،را خدمت شما می‌گویم، علت عدم رفع ابهام از فرآیند توزیع و تصویب تسهیلات سفر و وجوه غیر قانونی اخذ شده از اشخاص چیست؟ چرا سهمِ استانِ زنجان از این تسهیلات پایین است؟ چند هفته پیش، مردمِ عزیزِ روستاها در سد مشمبی به استقبال استاندار محترم آمدند و استاندارِ لکسوس سوار، بدون‌اعتنا به مردم، از میان آنها عبور کرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: آقای وزیر کشور، استاندار زنجان را از لکسوس پایین بیاورید تا با هم به اتفاق مردم برویم؛ انحراف از وفاق در رفتار سیاسی و اداری و فعالیتِ نادرستِ مدیرِ زیرمجموعِه ایشان در فضای مجازی به دور از شأن است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد از سوختنِ پای مغازه دار و ضرب‌وشتمِ مغازه دارِ دیگر تاکید کرد: علت این مشکلات و مواردِ مشابه دیگر که توسط سدِ معبرِ شهرداری زنجان صورت گرفته، چیست؟ چه کسانی به آن‌ها چنین دستورهایی صادِر کرده‌اند؟ضعفِ استاندار در ایجادِ انسجام و وفاق در شأن شعار خوبِ دولت نیست و دود آن به چشمِ مردم می‌رود، در شرایط جنگی، هماهنگی و انسجام،به ویژه تقویتِ وفاق بین مسئولان و میان مسئولانِ و مردم ضرورتی انکارناپذیر است.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد:موارد دیگری نیز وجود دارد که جهتِ رعایتِ شأنِ صحن مجلسِ شورای اسلامی و ضیق وقت در سامانه مطرح کردم، لطفاً پاسخگو باشید،همچنین از مراجع ذی ربط استدعا دارم که مجوزِ برگزاریِ انتخاباتِ شوراهای اسلامیِ شهر و روستا را صادر کنند. عرایضم را با ذکرِ صلوات بر محمد و ال محمد به اتمام می رسانم.

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