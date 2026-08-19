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دیدار قالیباف و رئیس مجلس عراق در بغداد

دیدار قالیباف و رئیس مجلس عراق در بغداد
کد خبر : 1827858
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رئیس مجلس شورای اسلامی که در رأس هیأتی پارلمانی به عراق سفر کرده است، با حضور در مجلس این کشور با هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان پارلمان عراق دیدار و درباره مسائل و همکاری‌های دوجانبه گفت‌وگو کرد؛ دو طرف همچنین در نشستی خصوصی به رایزنی پرداختند.

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، هیأت پارلمانی ایران به ریاست  محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر خود به کشور عراق، با حضور در مجلس این کشور، با هیبت الحلبوسی رئیس و تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق دیدار و در خصوص مسائل مختلف بین دو کشور گفت‌وگو کردند.

علاوه بر این دیدار، رؤسای مجلس دو کشور یک نشست خصوصی نیز داشتند.

در حاشیه این دیدار هدیه‌ای از طرف مجلس شورای اسلامی توسط قالیباف، رئیس قوه مقننه به همتای او رئیس مجلس عراق تقدیم شد و هیبت الحلبوسی نیز هدیه‌ای به رسم یادبود از طرف مجلس عراق به دکتر قالیباف تقدیم کرد.

 

 

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