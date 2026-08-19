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جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

طرح ملی توسعه هوش مصنوعی اصلاح شد

طرح ملی توسعه هوش مصنوعی اصلاح شد
کد خبر : 1827841
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نمایندگان در جلسه علنی امروز با اصلاحات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه) با اصلاحات طرح ملی توسعه هوش مصنوعی اعاده شده از شورای نگهبان موافقت کردند. 

به منظور رفع ابهام شورای نگهبان بند (پ ماده ۵ )مصوبه کمیسیون به شرح زیر اصلاح می‌شود: تدوین اسناد در زمینه‌های حفاظت از دارایی‌های فکری، توصیه‌نامه اخلاقی،الزامات شرعی و حقوقی هوش مصنوعی و حقوق و مسئولیت‌های مدنی و کیفری و مقابله با سیطره‌های عاملیت فناوری از طریق حفظ و تقویت محوریت عاملیت‌های انسانی و تقویت نقش ساختارهای مردم سالار در مقابله با فروبستگی فناورانه جهت تصویب در مراجع قانونی با رعایت موازین شرعی»

همچنین نمایندگان در جریان بررسی مواد اعاده شده طرح مذکور، با تذکرات شورای نگهبان در متن این طرح، موافقت کردند.

بند (ر) ماده ۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود: شورای ملی راهبری: شورای ملی راهبری هوش مصنوعی موضوع مصوبه جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳.۳.۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی. 

۲. ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود: «با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی،سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری صرفاً با استفاده از امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی موجود و با رعایت قوانین و مقررات تشکیل می‌شود و ذیل رئیس جمهور فعالیت می‌کند»

۳. بند (ت) ماده ۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: سازمان ملی هوش مصنوعی همکاری لازم را با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه در زمینه تدوین و توسعه و کاربست اسناد هوش مصنوعی داشته باشد.

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