خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با صدور حکمی از سوی محسنی اژه‌ای:

امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شد

امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شد
کد خبر : 1827840
لینک کوتاه کپی شد.

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، امیری اصفهانی به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معرفی شد.

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، امیری اصفهانی به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معرفی شد.

مهدی امیری اصفهانی از قضات دادسرای دیوان عالی کشور است که پیش از این در سمت قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور مشغول خدمت بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز