امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شد

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه، امیری اصفهانی به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معرفی شد.

مهدی امیری اصفهانی از قضات دادسرای دیوان عالی کشور است که پیش از این در سمت قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور مشغول خدمت بوده است.

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