انتخاب پژمانفر به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در اجلاسیه سوم

به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در دستور کار صحن علنی قرار گرفت.

بر اساس پیشنهاد هیأت رئیسه مجلس، محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر و حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات، به عنوان نامزدهای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی معرفی شدند.

در ادامه، نمایندگان مجلس با برگزاری رأی‌گیری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر را با کسب ۱۳۰ رأی به عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در اجلاسیه سوم مجلس شورای اسلامی انتخاب کردند.

بر این اساس، پژمانفر به مدت یک سال ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را بر عهده خواهد داشت.