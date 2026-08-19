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با موافقت نمایندگان؛

مالک شریعتی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شد

مالک شریعتی عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شد
کد خبر : 1827836
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نمایندگان مردم در خانه ملت، مالک شریعتی نیاسر را به عنوان عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب کردند.

به گزارش ایلنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، موضوع انتخاب یک نفر از نمایندگان برای عضویت در هیئت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در نهایت، نمایندگان مجلس با رأی‌گیری در صحن علنی، مالک شریعتی را با کسب ۷۵ رأی به عضویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان انتخاب کردند.

بر این اساس، ۱۵ نماینده برای عضویت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی شدند که اسامی آنها به شرح زیر است: حسنعلی اخلاقی امیری، محمد امیر، ولی‌الله بیاتی، کامران پولادی، فتح‌الله توسلی، شهباز حسن‌پور بیگلری، سیدجواد حسینی کیا، عبدالحسین روح‌الامینی، عثمان سالاری، بهنام سعیدی، مالک شریعتی، فرهاد طهماسبی، حسین عبدلی، محمدقسیم عثمانی و مهرداد لاهوتی.

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