خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس جدید سازمان زندان‌ها کیست؟

رئیس جدید سازمان زندان‌ها کیست؟
کد خبر : 1827833
لینک کوتاه کپی شد.

حیدر آسیابی طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس رسازمان زندان‌ها، منصوب شد.

به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس رسازمان زندان‌ها، منصوب شد.

حیدر آسیابی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ ریاست کل دادگستری استان گلستان را بر عهده داشت، با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس سازمان زندان‌های کشور منصوب شد.

آسیابی پیش از حضور در گلستان نیز مسئولیت‌هایی همچون دادستانی شیراز و دادستانی سمنان را در کارنامه مدیریتی خود داشته است.

وی طی پنج سال گذشته در جایگاه رئیس کل دادگستری استان گلستان، مسئولیت مدیریت مجموعه قضایی استان و پیگیری برنامه‌های قضایی در حوزه‌های مختلف را بر عهده داشت.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر

آبچکان

تعمیر اسپرسوساز