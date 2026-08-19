به گزارش ایلنا، حیدر آسیابی طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس رسازمان زندان‌ها، منصوب شد.

حیدر آسیابی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ ریاست کل دادگستری استان گلستان را بر عهده داشت، با حکم رئیس قوه قضائیه به عنوان رئیس سازمان زندان‌های کشور منصوب شد.

آسیابی پیش از حضور در گلستان نیز مسئولیت‌هایی همچون دادستانی شیراز و دادستانی سمنان را در کارنامه مدیریتی خود داشته است.

وی طی پنج سال گذشته در جایگاه رئیس کل دادگستری استان گلستان، مسئولیت مدیریت مجموعه قضایی استان و پیگیری برنامه‌های قضایی در حوزه‌های مختلف را بر عهده داشت.

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