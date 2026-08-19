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به ریاست نیکزاد؛

جلسه علنی امروز مجلس برگزار شد/ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور کار نمایندگان

جلسه علنی امروز مجلس برگزار شد/ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستور کار نمایندگان
کد خبر : 1827828
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نشست علنی امروز به ریاست نیکراد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ) مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۹ صبح، به ریاست علی نیکزاد نایب رئیس مجلس و با حضور ۲۵۹ نفر از نمایندگان و به صورت مجازی برگزار شد. 

روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور جلسه امروز مجلس شورای اسلامی را به شرح زیر اعلام کرد:

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح ملی توسعه هوش مصنوعی اعاده‌شده از شورای محترم نگهبان

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور

 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی ارجاع از صحن علنی

 گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری

 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با پیشنهاد هیأت رئیسه

 انتخاب یک نفر از نمایندگان برای عضویت در هیأت نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان

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