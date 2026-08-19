هشدار به کشورهای حاشیه خلیجفارس: به آمریکا کمک نکنید
رئیس ستادکل نیروهای مسلح هشدار داد: هرگونه کمک و تسهیلگری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست.
به گزارش ایلنا، سرلشکر خلبان علی عبداللهی در صفحه مجازیش نوشت: کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس که با صدور بیانیههای مختلف اعلام میکنند اجازه استفاده آمریکا از سرزمینهایشان علیه ایران را نمیدهند، باید بدانند که چیزی از چشم ما پنهان نمیماند.
این میزان هواپیمای نظامی، بهویژه هواپیمای سوخترسان، در پایگاههای منطقهای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر میرسد.
هشدار میدهیم: هرگونه کمک و تسهیلگری به ارتش متجاوز آمریکا به منزله مشارکت با نیروهای نظامی آمریکاست.