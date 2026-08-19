قالیباف وارد بغداد شد

به گزارش خبرنگار اعزامی ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز چهارشنبه ۲۸ مردادماه، در رأس هیأتی بلندپایه پارلمانی وارد بغداد، پایتخت عراق شد.

قالیباف در بدو ورود به فرودگاه بغداد، مورد استقبال «عدنان فیهان»، نایب‌رئیس اول مجلس نمایندگان عراق و محمدکاظم آل‌صادق سفیر ایران در عراق قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر با مقامات ارشد سیاسی و پارلمانی عراق دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه، تحولات منطقه، مسائل امنیتی، مبارزه با تروریسم و توسعه همکاری‌های اقتصادی و سیاسی میان تهران و بغداد گفت‌وگو خواهد کرد.

قالیباف همچنین قرار است در مراسمی در کربلا که همزمان با ایام اربعین تشییع رهبر شهید انقلاب برگزار می‌شود، به نمایندگی از رهبر انقلاب حضور یابد.

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