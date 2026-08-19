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قالیباف عازم بغداد شد

قالیباف عازم بغداد شد
کد خبر : 1827675
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رئیس مجلس تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  محمدباقر قالیباف تهران را به مقصد بغداد ترک کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا  در راس یک هیئت بلندپایه پارلمانی عازم عراق  شد.

دیدار با مقام‌های ارشد عراق و چهره‌های عالی‌رتبه این کشور و گفت‌وگو درباره ارتقای روابط دوجانبه، امنیت مرزها، مبارزه با تروریسم، توسعه همکاری‌های اقتصادی و اجرای توافق‌های مشترک از جمله برنامه‌های رئیس مجلس در سفر به عراق است.

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