روابط ایران و عراق در آستانه شکلگیری نسل جدیدی از مناسبات منطقهای است
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر خود به بغداد و حضور در مراسم اربعین در کربلا گفت: این سفر در راستای توسعه روابط ایران و عراق در عرصههای اقتصادی و سیاسی انجام میشود و با توجه به تحولات اخیر منطقه، میتواند زمینهساز شکلگیری نسل جدیدی از مناسبات منطقهای باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف پیش از عزیمت به کشور عراق در جمع خبرنگاران درباره سفرش به عراق گفت: در آستانه ایام اربعین و چهلمین روز بعد از تدفین مقام معظم رهبری، امام شهید هستیم، از همین رو مراسمی به این مناسبت در کربلا برگزار میشود که بنده به نمایندگی رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ عراق حضور خواهم داشت.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز به دعوت رئیس مجلس عراق به بغداد سفر میکنیم. این سفر در راستای توسعه روابط بین دو کشور در عرصههای اقتصادی و سیاسی است. همچنین با شخصیتها و شخصیتهای اقتصادی و فرهنگی آنجا نیز ملاقات خواهیم کرد.
وی تاکید کرد: این سفر، با توجه به پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی رمضان، بسیار مهم است؛ زیرا علاوه بر اینکه در روابط دوجانبه و توسعه روابط بسیار مهم و اساسی است، بدون شک ما در آینده منطقه شاهد نسل جدیدی خواهیم بود.
وی با بیان این که نقش ایران و عراق در کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی بسیار مؤثر است، خاطر نشان کرد: این سفر میتواند زمینهساز نگاه و فرصتی باشد که از یک طرف روابط دو کشور را در ابعاد مختلف توسعه دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: زمینه توسعه روابط در بخشهای مختلف و بهصورت همهجانبه، انشاءالله برقرار خواهد شد و این رابطه دیرینه، همیشگی و تاریخی بین دو کشور همسایه، انشاءالله توسعه بیشتری خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف گفتوگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاریهای راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا در راس یک هیئت بلندپایه پارلمانی عازم عراق خواهد شد.