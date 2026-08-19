به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف پیش از عزیمت به کشور عراق در جمع خبرنگاران درباره سفرش به عراق گفت: در آستانه ایام اربعین و چهلمین روز بعد از تدفین مقام معظم رهبری، امام شهید هستیم، از همین رو مراسمی به این مناسبت در کربلا برگزار می‌شود که بنده به نمایندگی رهبر معظم انقلاب و ملت بزرگ عراق حضور خواهم داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز به دعوت رئیس مجلس عراق به بغداد سفر می‌کنیم. این سفر در راستای توسعه روابط بین دو کشور در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی است. همچنین با شخصیت‌ها و شخصیت‌های اقتصادی و فرهنگی آنجا نیز ملاقات خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: این سفر، با توجه به پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی رمضان، بسیار مهم است؛ زیرا علاوه بر اینکه در روابط دوجانبه و توسعه روابط بسیار مهم و اساسی است، بدون شک ما در آینده منطقه شاهد نسل جدیدی خواهیم بود.

وی با بیان این که نقش ایران و عراق در کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی بسیار مؤثر است، خاطر نشان کرد: این سفر می‌تواند زمینه‌ساز نگاه و فرصتی باشد که از یک طرف روابط دو کشور را در ابعاد مختلف توسعه دهد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: زمینه توسعه روابط در بخش‌های مختلف و به‌صورت همه‌جانبه، ان‌شاءالله برقرار خواهد شد و این رابطه دیرینه، همیشگی و تاریخی بین دو کشور همسایه، ان‌شاءالله توسعه بیشتری خواهد یافت.

به گزارش ایلنا، رئیس مجلس شورای اسلامی با هدف گفت‌وگو درباره تحولات منطقه، تقویت همکاری‌های راهبردی تهران و بغداد و بررسی راهکارهای مشترک برای کمک به برقراری ثبات و امنیت در غرب آسیا در راس یک هیئت بلندپایه پارلمانی عازم عراق خواهد شد.

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