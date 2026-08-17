‌«به‌عنوان یک کرد ایرانی و عضو دولت ایران، حمله به دفتر برادرم، کاک مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق را قاطعانه محکوم می‌کنم.



‌ما فقط همسایه نیستیم؛ ما یکی هستیم. ‌اجازه نمی‌دهیم هیچ حمله و توطئه‌ای میان ایران و اقلیم کردستان شکاف ایجاد کند، حقیقت باید روشن و عاملان پاسخگو شوند.»