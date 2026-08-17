آزادگان، رنج را تحمل کردند اما عزت ایران را وانگذاشتند

«آنچه بر آزادگان ما در سال‌های اسارت گذشت، فقط بخشی از تاریخ جنگ نیست؛ روایت ایستادگی مردانی است که رنج را تحمل کردند اما عزت ایران را وانگذاشتند. صبر، همبستگی و امید کلید ایستادگی ایران در مقابل فشار و تهدیدهای روز افزون خارجی است.»