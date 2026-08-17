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رئیس‌جمهور:

آزادگان، رنج را تحمل کردند اما عزت ایران را وانگذاشتند

آزادگان، رنج را تحمل کردند اما عزت ایران را وانگذاشتند
کد خبر : 1827156
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رئیس‌جمهور تأکید کرد: آنچه بر آزادگان ما در سال‌های اسارت گذشت، فقط بخشی از تاریخ جنگ نیست؛ روایت ایستادگی مردانی است که رنج را تحمل کردند اما عزت ایران را وانگذاشتند.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 

«آنچه بر آزادگان ما در سال‌های اسارت گذشت، فقط بخشی از تاریخ جنگ نیست؛ روایت ایستادگی مردانی است که رنج را تحمل کردند اما عزت ایران را وانگذاشتند. صبر، همبستگی و امید کلید ایستادگی ایران در مقابل فشار و تهدیدهای روز افزون خارجی است.»

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