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واکنش وزیر امور خارجه کشورمان به عملیات پرچم دروغین در کردستان عراق

واکنش وزیر امور خارجه کشورمان به عملیات پرچم دروغین در کردستان عراق
کد خبر : 1827123
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وزیر امور خارجه کشورمان به عملیات پرچم دروغین در کردستان عراق واکنش نشان داد و نوشت: دوستان کرد ما، هوشیار باشند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به عملیات پرچم دروغین در کردستان عراق نوشت: هیچ چیزی حمله نابخردانه به دفتر نخست‌وزیر بارزانی را توجیه نمی‌کند. دوستان کرد ما باید در برابر ترفندهای پرچم دروغین که با هدف ایجاد اختلاف میان همسایگان طراحی می‌شوند، هوشیار باشند.

ما در برابر صدام و داعش از دوستان کرد خود حمایت کردیم و از امنیتی که آنها در مرز ما فراهم می‌کنند، سپاسگزاریم.

 

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