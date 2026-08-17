قوه قضاییه:
دادستانی تهران علیه برنامه اینترنتی «آزاد» به اتهام نشر اکاذیب اعلام جرم کرد
قوه قضاییه اعلام کرد: براساس گزارش دادستانی تهران، پس از انتشار یکی از قسمتهای برنامه اینترنتی «آزاد» و طرح ادعاهای کذب، علیه عوامل این برنامه اعلام جرم شد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، بر اساس اعلام دادستانی تهران، همچنین در بررسیهای انجامشده مشخص شد این برنامه اینترنتی، با وجود فعالیت در قالب پلتفرم تلویزیون اینترنتی، فاقد مجوز رسمی از هیئت نظارت بر مطبوعات و معاونت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از این حیث نیز رسانه فاقد مجوز محسوب میشود.
بر همین اساس، پس از احضار مدیر این برنامه اینترنتی علاوه بر اتهام نشر اکاذیب، اتهام انتشار رسانه بدون اخذ مجوز نیز حسب مقررات قانون مطبوعات به متهم تفهیم شد؛ بنابراین گزارش، رسانه مورد اشاره در طول فعالیت غیر قانونی خود تخلفات رسانهای متعددی نیز مرتکب شده است.
بر اساس اعلام دادستانی تهران، در نهایت پس از تفهیم اتهامات و صدور قرار تأمین متناسب، قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال و فعالیت رسانهای متهم تا زمان اخذ مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات صادر شد.
دادستانی تهران تأکید کرد: با توجه به فقدان مجوز رسانه مذکور، این برنامه اینترنتی شامل قانون مطبوعات نمیشود و بهکارگیری تعابیری مانند «توقیف» یا «توقف فعالیت» درباره اقدام صورتگرفته، فاقد وجاهت است؛ چرا که اقدام قضایی انجامشده، صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر منع فعالیت رسانهای تا زمان اخذ مجوز قانونی است.