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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق
کد خبر : 1827121
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وزیر امور خارجه عراق، در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره آخرین تحولات منطقه و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفتگو و تبادل نظر کرد.

به گزارش ایلنا، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره آخرین تحولات منطقه و موضوعات مورد اهتمام مشترک گفتگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در این گفتگو با اشاره بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از امنیت، ثبات و تمامیت ارضی عراق، بر ضرورت هوشیاری در برابر اقدامات تروریستی، از جمله حمله به دفتر نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، و توطئه‌هایی که می‌تواند به روابط دوستانه و برادرانه میان دو کشور آسیب وارد کند، تأکید کرد.

طرفین در این تماس تلفنی همچنین بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات مرزهای مشترک و ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان دو کشور برای پیشگیری از هرگونه ناامنی و تهدید علیه امنیت مرزی تأکید کردند.

 

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