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امروز انجام شد؛

برگزاری پیش‌نشست ستاد ملی زن و خانواده

برگزاری پیش‌نشست ستاد ملی زن و خانواده
کد خبر : 1827119
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پیش‌نشست جلسه ستاد ملی زن و خانواده با هدف بررسی برنامه‌ها و مصوبات پیشنهادی در حوزه زنان و خانواده برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسه که با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، تعدادی از اعضای ستاد ملی زن و خانواده، سید ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونان و مشاوران معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، مصوبات پیشنهادی حوزه زنان و خانواده مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، حاضران بر ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده در هماهنگی دستگاه‌ها و پیشبرد سیاست‌های حوزه زنان و خانواده تأکید کردند.

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