امروز انجام شد؛
برگزاری پیشنشست ستاد ملی زن و خانواده
پیشنشست جلسه ستاد ملی زن و خانواده با هدف بررسی برنامهها و مصوبات پیشنهادی در حوزه زنان و خانواده برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، در این جلسه که با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، تعدادی از اعضای ستاد ملی زن و خانواده، سید ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور، معاونان و مشاوران معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد، مصوبات پیشنهادی حوزه زنان و خانواده مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، حاضران بر ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده در هماهنگی دستگاهها و پیشبرد سیاستهای حوزه زنان و خانواده تأکید کردند.