به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسه که با حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، تعدادی از اعضای ستاد ملی زن و خانواده، سید ضیاء هاشمی، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور، معاونان و مشاوران معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، مصوبات پیشنهادی حوزه زنان و خانواده مورد بررسی قرار گرفت.