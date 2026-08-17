آزادگان، سندهای زنده عزت و سربلندی ایران اسلامی هستند

متن این پیام به شرح ذیل است:

بیست‌وششم مردادماه، سالروز بازگشت نخستین گروه از آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، یادآور خاطره‌ای است که گذر زمان هرگز از شکوه آن نخواهد کاست؛ روزی که پس از سال‌ها رنج، صبوری و استقامت، فرزندان دلیر این سرزمین به آغوش میهن بازگشتند و با گام‌هایی استوار، روایتگر فصل دیگری از حماسه بزرگ ملت ایران شدند.

آزادگان عزیز، در سال‌های دشوار اسارت، تنها در برابر بند و محرومیت ایستادگی نکردند؛ بلکه با صبر، ایمان و عزت‌نفس، پرچم سربلندی ایران را در دورترین و سخت‌ترین میدان‌ها برافراشته نگاه داشتند. آزادگان سرافراز نشان دادند که آزادی، پیش از آنکه رهایی از بند باشد، حقیقتی است که در جان انسان آزاده ریشه دارد و هیچ دیوار و زنجیری نمی‌تواند آن را به اسارت درآورد.

امروز، ملت ایران به یادگارهای زنده آن روزهای بزرگ، به شما که روایت صبر و مقاومت و شکوه ایستادگی این ملت هستید، با دیده غرور و تکریم می‌نگرد. میراث شما، تنها خاطره سال‌های اسارت نیست؛ میراث شما، فرهنگ ایستادگی، وفاداری، امید و سربلندی است؛ فرهنگی که نسل‌های امروز و فردای ایران به آن خواهند بالید و از آن خواهند آموخت.

در سالگر بازگشت آزادگان پرافتخار به میهن، با ادای احترام به مقام بلند آزادگی و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر دفاع مقدس، مراتب شکیبایی و پایمردی آزادگان عزیز کشور و به‌ویژه همکاران آزاده خود در وزارت امور خارجه و خانواده‌های محترم آنان را پاس می‌دارم. از درگاه خداوند متعال، برای شما که سرمایه‌های گران‌قدر این سرزمین و سندهای زنده عزت و سربلندی ایران اسلامی هستید، سلامتی و توفیق روزافزون مسئلت دارم.