پایگاه خبری «صراط نیوز» مجرم شناخته شد

به گزارش ایلنا، اکبر نصراللهی درباره دادگاه مطبوعات امروز اظهار کرد: اتهام علی غفاریان مدیر مسئول سایت خبری «صراط نیوز»، نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع، موضوع شکایت مدیر عامل بانک شهر بود.

وی افزود: «صراط نیوز» در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۴ با انتشار عکس علی احمدی مدیرعامل بانک شهر ذیل تیتر «رقابت حامیان مالی آغاز شد؛ بانک شهر اسپانسر لیست قالیباف»، از شنیده‌های خود بدون ذکر منبع و ارائه سند در این زمینه نوشته است.

سخنگوی منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی اضافه کرد: محمد و مصطفی شرافت مدیر مسئول و سردبیر پایگاه خبری «تاررود» هم به نشر اکاذیب از طریق انتشار خبر قتل به قصد تشویش اذهان خصوصاً اتباع افغان و اخلال در نظم و آسایش عمومی موضوع گزارش پلیس فتای شهرستان دماوند متهم است.

نصراللهی گفت: «تاررود» در خبر تاریخ ۱۱ تیر امسال با تیتر «کشف جسد جوان ۱۸ساله تبعه افغانستانی» نوشته است جسد طاها رضایی جوان ۱۸ساله پس از چند روز در باغی در مرانک منطقه آبسرد کشف شد.

وی ادامه داد: متهم در دفاعیات خود تصریح کرده است که اقدامات پایگاه خبری تاررود مبتنی بر اطلاع‌رسانی سالم و در حیطه قانون بوده است و هیچ گونه قصد یا فعلی برخلاف نظم عمومی یا منافع ملی وجود نداشته است.

سخنگوی هیات منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی گفت: رأی دادگاه شعبه یک کیفری یک به ریاست قاضی ترابی گلسفید در موردپرونده اتهام آقای علی غفاریان مدیر مسئول سایت خبری «صراط نیوز» و دادگاه شعبه ۸ به ریاست قاضی تقیقان در مورد اتهام محمد و مصطفی شرافت مدیر مسئو ل و سردبیر پایگاه خبری «تاررود»، متعاقبا صادر خواهد شد.