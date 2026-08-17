خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و ترکیه
کد خبر : 1827109
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه ترکیه، در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کرد.

به گزارش ایلنا، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در تماس تلفنی با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان ضمن تشریح آخرین وضعیت گفتگوهای دوجانبه ایران با عمان در خصوص تعیین مسیر مناسب برای تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای تداوم این روند تاکید کرد.

طرفین آخرین تحولات منطقه و روندهای دیپلماتیک جاری را بررسی و درباره ضرورت استمرار تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای مدیریت شرایط، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و تقویت ثبات و امنیت منطقه رایزنی کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر