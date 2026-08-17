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فرمانده نیروی هوایی ارتش:

خلبانان نهاجا در جنگ اخیر صحنه‌هایی عاشورایی و کربلایی خلق کردند

خلبانان نهاجا در جنگ اخیر صحنه‌هایی عاشورایی و کربلایی خلق کردند
کد خبر : 1827008
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فرمانده نیروی هوایی ارتش با تجلیل از صبر و ایستادگی آزادگان این نیرو، تأکید کرد: جوانان نیروی هوایی در جنگ اخیر با الهام از مکتب ایثار و مقاومت آزادگان، حماسه‌هایی ماندگار خلق کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان بهمن بهمرد، فرمانده نیروی هوایی ارتش، در دیدار با آزادگان این نیرو به مناسبت ۲۶ مردادماه، سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس، از صبر، ایستادگی و فداکاری‌های آزادگان تجلیل کرد.

امیر سرتیپ خلبان بهمرد در این دیدار گفت: ما شاگردِ شاگردان شما هستیم و همواره در برابر عظمت و ایستادگی شما تعظیم می‌کنیم. شما کسانی هستید که از جان خود گذشتید و سال‌ها در اسارت دشمن بودید و با مقاومت خود اجازه ندادید دشمن به اهدافش دست پیدا کند.

وی افزود: بسیاری از اقدامات و فداکاری‌های شما هنوز آن‌گونه که شایسته است روایت نشده و رسانه‌ها نتوانسته‌اند گوشه‌ای از عظمت مجاهدت‌های شما را به تصویر بکشند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با اشاره به نقش آزادگان در تربیت نسل جدید نیروی هوایی اظهار داشت: امروز جوانان ما در نیروی هوایی با بهره‌گیری از راهنمایی‌ها و تجربه‌های شما، اجازه ندادند دشمن به اهداف خود برسد. در جنگ اخیر نیز شاگردان شما صحنه‌هایی عاشورایی و کربلایی خلق کردند.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از آغاز جنگ، نیروهای ما با موفقیت به اهداف و پایگاه‌های دشمن حمله کردند و آنها را منهدم کردند. این اقدامات نشان داد که روحیه ایثار، شجاعت و مقاومت همچنان در نسل جوان نیروی هوایی زنده است.

وی خطاب به آزادگان این نیرو با بیان اینکه ما می‌دانیم شما چه سختی‌هایی کشیدید و چه فداکاری‌هایی انجام دادید خاطرنشان کرد: نیروی هوایی خانه شماست و ما باید از تجربیات، دانش و راهنمایی‌های شما بهره‌مند شویم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در پایان با اشاره به حضور جوانان این نیرو در جنگ اخیر گفت: دوستان جوان شما در این جنگ خودشان را ثابت کردند و با همان تجهیزاتی که شما با آنها جنگیدید و با همان هواپیماهایی که شما در دوران دفاع مقدس به میدان بردید، جنگیدند و از کشور دفاع کردند؛ این برای ما بسیار ارزشمند و افتخارآمیز است.

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