به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش به نقل از صداوسیما، رضایی، مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ، در دیدار با خانواده امیر سرلشکر شهید عبدالله جلالی‌نسب از شهدای جنگ تحمیلی سوم، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد.

وی در این دیدار با تجلیل از مجاهدت‌های خاموش و خدمات ارزشمند سرلشکر شهید جلالی‌نسب در ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد کل نیرو‌های مسلح، گفت: شهدا با نثار جان خویش، اقتدار امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی را تضمین کردند و سرلشکر شهید جلالی‌نسب از جمله فرماندهان عالی‌رتبه‌ای بود که با تکیه بر ایمان، تخصص و تعهد، نقشی راهبردی در حوزه‌های حساس اطلاعات ارتش و ستاد کل نیرو‌های مسلح ایفا کرد.

مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با اشاره به جایگاه رفیع خدمت در مکتب شهدا، بیان کرد: سیره این شهید که در عملیات جنگ رمضان به درجه رفیع شهادت نائل آمد، الگویی بی‌بدیل از ایثار، ولایت‌مداری و خدمت خالصانه برای تمامی خادمان نظام است.

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