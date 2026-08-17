رئیس شورای تبلیغات اسلامی سالروز ورود آزادگان را تبریک گفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن پیام به شرح زیر است:

۲۶ مرداد، روز تجلی آزادگی مردانی است که در آزمون دشوار اسارت، سربلند بیرون آمدند و با صلابت ایمان، زنجیر‌های اسارت را به نشانه‌های عزت و استقامت بدل کردند. آزادگان سرافراز، در سال‌های تلخ غربت و رنج، چنان بر عهد خویش با خدا، میهن، ولایت و آرمان‌های انقلاب استوار ماندند که دشمن دریافت می‌توان پیکر انسان را به بند کشید، اما روحی را که به ایمان و حقیقت پیوسته است، هرگز نمی‌توان اسیر کرد. آنان، گواهان زنده این حقیقت جاودانه‌اند که عزت یک ملت، در هنگامه ابتلا و آزمون، از استواری ایمان و آزادگی فرزندان آن ملت سرچشمه می‌گیرد.

جنگ تحمیلی هشت‌ساله، نخستین پرده از رویارویی آشکار جبهه استکبار با ملت ایران بود؛ پس از آن، دشمن با تغییر میدان و ابزار، تقابل خود را در قالب جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم با ترور، فتنه، تحریف، روایت‌سازی، عملیات روانی و نبرد شناختی دنبال کرد و امروز همه این عرصه‌ها را در قالب جنگ ترکیبی به هم آمیخته است؛ جنگی که هدف نهایی آن، تضعیف ایمان، هویت، امید و اراده ملی است. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که هیچ فشار و تهدیدی نتوانسته اراده این ملت را در دفاع از عزت و استقلال خویش درهم بشکند. آزادگان سرافراز نیز با ایستادگی در سخت‌ترین آوردگاه‌ها، این حقیقت را به اثبات رساندند که در قاموس ملت ایران، عزت، کرامت ملی و ولایتمداری، آرمان‌هایی نیستند که بتوان بر سر آنها معامله کرد؛ بلکه ودیعه‌ای است که نسل‌ها آن را پاس داشته و به آیندگان سپرده‌اند.

امروز، بیش از هر زمان، پاسداشت آزادگان به معنای پاسداری از فرهنگ ایمان، مقاومت، امید و وحدت ملی است؛ فرهنگی که سرمایه راهبردی ایران اسلامی در عبور از گردنه‌های دشوار و خنثی‌سازی توطئه‌های پیچیده دشمنان است. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای والامقام ایران و ادای احترام به آزادگان سرافراز و خانواده‌های صبور و فداکار آنان، این روز پرافتخار را به ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، عزت روزافزون ایران اسلامی، توفیق و سربلندی آزادگان عزیز و علو درجات شهیدان والامقام را مسئلت دارم.

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