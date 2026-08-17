رئیس شورای تبلیغات اسلامی سالروز ورود آزادگان را تبریک گفت
کد خبر : 1826931
حجت الاسلام والمسلمین موسی پور نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی سالروز ورود آزادگان سرافراز به میهن اسلامی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن پیام به شرح زیر است:
۲۶ مرداد، روز تجلی آزادگی مردانی است که در آزمون دشوار اسارت، سربلند بیرون آمدند و با صلابت ایمان، زنجیرهای اسارت را به نشانههای عزت و استقامت بدل کردند. آزادگان سرافراز، در سالهای تلخ غربت و رنج، چنان بر عهد خویش با خدا، میهن، ولایت و آرمانهای انقلاب استوار ماندند که دشمن دریافت میتوان پیکر انسان را به بند کشید، اما روحی را که به ایمان و حقیقت پیوسته است، هرگز نمیتوان اسیر کرد. آنان، گواهان زنده این حقیقت جاودانهاند که عزت یک ملت، در هنگامه ابتلا و آزمون، از استواری ایمان و آزادگی فرزندان آن ملت سرچشمه میگیرد.
جنگ تحمیلی هشتساله، نخستین پرده از رویارویی آشکار جبهه استکبار با ملت ایران بود؛ پس از آن، دشمن با تغییر میدان و ابزار، تقابل خود را در قالب جنگهای تحمیلی دوم و سوم با ترور، فتنه، تحریف، روایتسازی، عملیات روانی و نبرد شناختی دنبال کرد و امروز همه این عرصهها را در قالب جنگ ترکیبی به هم آمیخته است؛ جنگی که هدف نهایی آن، تضعیف ایمان، هویت، امید و اراده ملی است. تجربه تاریخی ملت ایران نشان داده است که هیچ فشار و تهدیدی نتوانسته اراده این ملت را در دفاع از عزت و استقلال خویش درهم بشکند. آزادگان سرافراز نیز با ایستادگی در سختترین آوردگاهها، این حقیقت را به اثبات رساندند که در قاموس ملت ایران، عزت، کرامت ملی و ولایتمداری، آرمانهایی نیستند که بتوان بر سر آنها معامله کرد؛ بلکه ودیعهای است که نسلها آن را پاس داشته و به آیندگان سپردهاند.
امروز، بیش از هر زمان، پاسداشت آزادگان به معنای پاسداری از فرهنگ ایمان، مقاومت، امید و وحدت ملی است؛ فرهنگی که سرمایه راهبردی ایران اسلامی در عبور از گردنههای دشوار و خنثیسازی توطئههای پیچیده دشمنان است. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای والامقام ایران و ادای احترام به آزادگان سرافراز و خانوادههای صبور و فداکار آنان، این روز پرافتخار را به ملت شریف ایران تبریک عرض میکنم و از درگاه خداوند متعال، عزت روزافزون ایران اسلامی، توفیق و سربلندی آزادگان عزیز و علو درجات شهیدان والامقام را مسئلت دارم.