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ولایتی:

امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد

امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد
کد خبر : 1826929
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مشاور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب گفت: در آستانه سالگرد ۲۸مرداد۳۲ پس از۷۳سال واقعیتی روشن شده؛ معادلات منطقه تغییر کرده و امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد.

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی ، در رابطه با آثار تورمی تحریم و محاصره امریکا علیه کشورمان برای مردم آمریکا، نوشت: «اسکات بسنت از تحریم اقتصادی ایران می‌گوید، ترامپ به محاصره دریایی می‌بالد. اما سناتور کورنین از گرانی و هزینه زندگی مردم آمریکا می‌گوید در آستانه سالگرد ۲۸مرداد۳۲ پس از۷۳سال واقعیتی روشن شده؛ معادلات منطقه تغییر کرده و امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً می‌دهد.»

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