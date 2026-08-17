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سرلشکر ایزدی:

ایران در تقابل با دشمن آمریکایی - صهیونی نه تنها تجزیه نشد بلکه قوی‌تر شد

ایران در تقابل با دشمن آمریکایی - صهیونی نه تنها تجزیه نشد بلکه قوی‌تر شد
کد خبر : 1826924
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جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ایران نه تنها در تقابل با دشمن آمریکایی - صهیونی تجزیه نشد بلکه با یک صدم هزینه آنان به خودشان غلبه کرد.

به گزارش ایلنا، سرلشکر ایزدی در آئین قدردانی از راویان خط مقدم (اصحاب رسانه و خبرنگاران) با اشاره به اینکه ژرفای تاریخی و هویتی ایران یکی از عوامل مهم شکست آمریکا بود، گفت: دشمنان ایران می‌خواهند ریشه ۳ هزار ساله ایران را برکنند کما اینکه ما ۷ هزار سال است در این خاک ریشه داریم.

به گفته جانشین فرمانده کل سپاه، ایران نه تنها در تقابل با دشمن آمریکایی - صهیونی تجزیه نشد بلکه با یک صدم هزینه آنان به خودشان غلبه کرد.

سرلشکر ایزدی با بیان اینکه در یکسال گذشته عملیات‌های دشمن برای مقابله با ایران دانه به دانه شکست خورده، ملت ایران مبعوث شده و تلاش‌هایش را از ابتدای انقلاب اسلامی به ناکامی کشاند، گریزی هم به منطقه زد و گفت: در جبهه مقاومت هم رزمندگان لبنانی عاشورایی مقابل ۶ لشکر رژیم صهیونی ایستادند و در عراق خدا به انقلاب اسلامی هدیه الهی داد ؛ دشمن شکست خورد و این کشور در مسیر انقلاب تعریف شده است.

جانشین فرمانده کل سپاه این را هم گفت که خداوند صدق ملت ایران را دید و نظام جمهوری اسلامی ایران توانست مقابل آمریکا، رژیم صهیونی و ناتو بایستد و نظام جمهوری اسلامی ایران توانسته در جنگ نظامی، تحریم و محاصره تاب آور باشد.

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