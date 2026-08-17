ولایتی:
خانوادههای آمریکایی هزینه قمار سردمدارانشان را نقداً میدهند/ معادلات منطقه تغییر کرده است
مشاور بینالملل رهبر انقلاب گفت: در آستانه سالگرد ۲۸مرداد۳۲ پس از۷۳سال واقعیتی روشن شده؛ معادلات منطقه تغییر کرده و امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً میدهد.
به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی مشاور بینالملل رهبر معظم انقلاب در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی ، در رابطه با آثار تورمی تحریم و محاصره امریکا علیه کشورمان برای مردم آمریکا، نوشت: «اسکات بسنت از تحریم اقتصادی ایران میگوید، ترامپ به محاصره دریایی میبالد. اما سناتور کورنین از گرانی و هزینه زندگی مردم آمریکا میگوید در آستانه سالگرد ۲۸مرداد۳۲ پس از۷۳سال واقعیتی روشن شده؛ معادلات منطقه تغییر کرده و امروز خانواده آمریکایی هزینه قمار سردمدارانش را نقداً میدهد.»