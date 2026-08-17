رئیس مرکز پژوهشهای مجلس:
پیشنویس «طرح سازمان نظام خبرنگاری» نهایی شد/ پیشبینی حمایتهای رفاهی و معیشتی از خبرنگاران
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس از نهایی شدن پیشنویس «طرح سازمان نظام خبرنگاری» در این مرکز خبر داد و گفت: در این طرح، موضوعاتی همچون هویت و وضعیت شغلی خبرنگاران، مسائل رفاهی، حمایتی و معیشتی، منشور اخلاقی و شناسه حرفهای پیشبینی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهشهای مجلس در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار درباره آخرین وضعیت «طرح حمایت از خبرنگاران»، گفت: پیشنویس «طرح سازمان نظام خبرنگاری» در مرکز پژوهشهای مجلس نهایی شده و انشاالله در کمیسیون اجتماعی تمامی مراحل طی شده و فرآیند بررسی و تصویب این طرح با همکاریهای لازم به نتیجه مطلوب خواهد رسید.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح سازمان نظام خبرنگاری درباره مسائل و موضوعات مرتبط با حرفه خبرنگاری است و کمیسیون اجتماعی برای بررسی این طرح از وزرای مربوطه دعوت کرده است.
وی ادامه داد: در این طرح موارد مختلفی همچون جنبههای هویتی و شغلی و رفاهی و منشور اخلاقی و شناسه حرفهای آمده است. همچنین در آن پیشبینیهایی درباره مسائل رفاهی، حمایتی، معیشتی و عملیاتی شدن شده است.
نگاهداری تاکید کرد: قصد نداریم که نقش سیاستگذاری و نظارت وزارت فرهنگ را زیر سوال ببریم بلکه در این طرح نهاد عمومی غیردولتی تخصصی تعریف شده که کمک کار وزارت ارشاد در رسیدگی به مسائل حرفهای حوزه خبرنگاری باشد.
وی یادآور شد: نباید اجازه دهیم روزمرگیها ما را از اهمیت رسالت و مأموریتی که به عنوان خبرنگار، روزنامهنگار و فعال رسانهای بر عهده داریم، غافل کند.