طرح مقابله با نفوذ عجولانه تصویب شد/ نباید با برخی تصمیمات فشار بر مردم را بیشتر کنیم

حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصویب طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور و بازتاب آن در جامعه، گفت: با تصویب کلیات طرح اخیر در مجلس شورای اسلامی، متاسفانه ما فشار بر مردم را بیشتر می‌کنیم. در صورتی که کسی که خطا می‌کند، کار خودش را انجام می‌دهد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در این مسئله باید دست دستگاه‌های امنیتی را باز می‌گذاشتیم چراکه آن‌ها خودشان در شناختن و شناساندن افراد راحت‌تر هستند.

وی با اشاره به بازتاب‌های این طرح، عنوان کرد: به اعتقاد من تصویب این طرح مقدای عجولانه بود، ای‌کاش اجازه می‌دادند در فرصت بیشتری این طرح بررسی شود و نمایندگان پیش از تصویب، ابعاد مختلف آن را با دقت بیشتری مورد بررسی و کنکاش قرار می‌دادند.

گودرزی افزود: ای‌کاش نظر دستگاه‌های امنیتی هم در این زمینه گرفته می‌شد و موضوع به شکلی پخته‌تر مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما متأسفانه طرح در مجلس به تصویب رسید و امیدواریم شورای نگهبان این طرح را بازگردانند تا چکش‌کاری بیشتری شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا پیش از تصویب طرح، با نهادهای امنیتی و دستگاه‌های امنیتی درباره آن مشورتی صورت گرفته است، گفت: من که خودم سابقه وزارت کشوری دارم، به این شکل کار را قبول ندارم و ای‌کاش مقداری فرصت می‌گذاشتیم و طرح را پخته‌تر می‌کردیم.

گودرزی با تأکید بر اینکه تصویب طرح با عجله صورت گرفته است، تصریح کرد: احساس می‌کنم یک مقداری با عجله در این کار عمل کردیم.

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