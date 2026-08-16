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بیانیه ستادکل نیروهای مسلح به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی

بیانیه ستادکل نیروهای مسلح به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی
کد خبر : 1826383
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ستاد کل نیروهای مسلح سالروز ورود آزادگان سرافراز کشور را گرامی و این روز خجسته و میمون را به آحاد ایثارگران و خانواده‌های معظمشان تبریک می‌گوید.

به گزارش ایلنا، در متن بیانیه ستادکل نیروهای مسلح به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی آمده است؛

دفاع مقدس هشت ساله، برگ زرین افتخار و بالندگی و غرور و غیرت ایرانیان است که در تاریخ شکوهمند انقلاب اسلامی به نماد خودباوری، آزادیخواهی، ظلم ستیزی، ولایت مداری و بصیرت جان برکفانی مبدل شد که در لبیک به ندای ولایت فقیه، در برابر تجاوز دشمنان انقلاب اسلامی جانانه ایستادند و عزت و اقتدار اسلامی را معنا کردند و آزادگان سرافراز، چونان نگینی بر تارک آن دوران می‌درخشند.

اکنون و پس از گذشت ۳۷ سال از آن سال‌های حماسه و ایثار، سرمایه مقدس و ارزشمند ایستادگی و مقاومت که از آن نسل سرافراز به یادگار مانده است به درخت تنومند و ریشه داری تبدیل و به دست جوانان برومند و آزاده‌ای رسیده است که در لبیک به قائد شهید (قدس سره) و رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) در برابر مجهزترین ارتش دنیا یعنی آمریکای جنایتکار ایستاده و سردمداران ورشکسته آنان را به زانو درآورده اند.

این میراث گرانبها و ارزشمند همواره گویای حق طلبی و ظلم ستیزی ملت قهرمان و مبعوث شده ایران اسلامی است که بیش از ۱۶۰ شبانه روز در حمایت از فرزندان خود در نیروهای مسلح طنین انتقام خواهی خون پاک امام شهید خود را ندا داده و بر صلابت و اقتدار و ایستادگی نیروهای مسلح در برابر زور گویی و زیاده خواهی نظام سلطه و استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای تروریست تأکید می‌کنند.

ستاد کل نیروهای مسلح با قدردانی از اراده پولادین و عزم راسخ و استوار ملت نستوه، صبور و مبعوث شده ایران اسلامی به آنان اطمینان می‌دهد که تا شکست کامل دشمنان آمریکایی صهیونیستی در منطقه و احقاق حق ملت قهرمان ایران و تسلیم دشمن، از خواست مشروع مردم و مطالبات رهبر عزیزمان، در برابر آمریکای متجاوز کوتاه نخواهد آمد.

 

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