به گزارش ایلنا، سفارت ایران در کنیا در صفحه فیس بوک خود در واکنش به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا نوشت: بین ما و ایالات متحده یک دنیا تفاوت وجود دارد. (حروف بزرگ/کوچک مهم است. شخصیت مهم‌تر است.) مردی که ادعا می‌کردند در یک تونل پنهان شده است، پشت میزش شهید شد. مردی که به کشتی‌های جنگی و جت‌های جنگنده‌اش می‌بالید، با یک کامیون غذا فرار کرد.

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