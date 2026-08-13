کنایه سفارت ایران در کنیا به ترامپ/ مردی که به جنگندههایش میبالید، با کامیون غذا فرار کرد
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کنیادر واکنش به گزارشها درباره پنهان شدن دونالد ترامپ در یک کامیون غذا نوشت: بین ما و ایالات متحده یک دنیا تفاوت وجود داردشخصیت مهمتر از ادعاها و تجهیزات نظامی است.
به گزارش ایلنا، سفارت ایران در کنیا در صفحه فیس بوک خود در واکنش به پنهان شدن ترامپ در کامیون غذا نوشت: بین ما و ایالات متحده یک دنیا تفاوت وجود دارد. (حروف بزرگ/کوچک مهم است. شخصیت مهمتر است.) مردی که ادعا میکردند در یک تونل پنهان شده است، پشت میزش شهید شد. مردی که به کشتیهای جنگی و جتهای جنگندهاش میبالید، با یک کامیون غذا فرار کرد.