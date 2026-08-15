هشدار درباره برخی دفاتر غیررسمی ازدواج و صدور اسناد جعلی؛ مردم حتما به دفترخانه رسمی بروند/ بازرسی روزانه از دفاتر ازدواج و طلاق از ماه آینده

علی مظفری رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره تخلفات دفاتر ازدواج و طلاق گفت: اصولاً در حوزه آماری یکی از بزرگ‌ترین تخلفات و بیشترین تخلفات دفاتر، اعم از اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، تخلف دریافت مازاد بر تعرفه مصوب است.

هشدار رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق: برخی مراکز غیررسمی سند جعلی صادر می‌کنند/ دریافت ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان از مردم

وی ادامه داد: این بحث اما در حوزه ازدواج و طلاق شامل دو موضوع است؛ اول اینکه بخش عمده‌شان اصلاً دفاتر ازدواج و طلاق نیستند؛ به اسم دفتر ازدواج و طلاق، محلی را راه اندازی می‌کنند، مشتری جذب می‌کنند، عاقد می‌گذارند، عقد می‌خوانند، مردم هم فکر می‌کنند دفتر ازدواج و طلاق است و ۲۰ میلیون تا ۳۰ میلیون هزینه می‌دهند؛ در صورتی که این دفاتر، دفتر ازدواج و طلاق نیستند. دفتر ازدواج و طلاق رسمی، متفاوت از سالن‌های عقد و ازدواج است که امروزه در جامعه وجود دارد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: از مردم خواهش می‌کنم در زمان مراجعه برای ازدواج، حتماً به دفترخانه بروند. با موضوع ازدواج‌شان شوخی نکنند چراکه این موضوع را نمی‌شود جبران کرد. در بسیاری از موارد سندهای ازدواج جعلی صادر شده و مردم گرفتار شده‌اند، ازدواج‌هایی ثبت‌شده اما نتوانستند وام ازدواج را دریافت کنند و بسیاری مشکلات دیگر ایجاد شده است که بخش بزرگی از آن مربوط به همین سالن‌هایی است که عرض کردم، یک سری از تخلفات در زمینه دریافت وجه مازاد هم به دفاتر ما مربوط می‌شود که البته این اتفاق به دلیل‌عدم نظارت از طریق کانون بر این دفاتر بوده است.

بازرسی روزانه از دفاتر ازدواج و طلاق از ماه آینده/ مردم تخلفات را گزارش کنند

مظفری با اشاره به راه‌اندازی کانون سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق گفت: در حال حاضر که کانون تأسیس شده، بازرسی ما از دفاتر ازدواج و طلاق هم فعال شده است. مردم هم در این خصوص هر شکایتی داشتند، به بازرسی ما با شماره ۶۶۳۷۱۰۳۸ تماس بگیرند. به صورت اینترنتی ما مقدمات برگزاری فرایند رسیدگی به شکایت و عودت وجه‌شان را آماده کردیم البته این اقدامات درخصوص تخلفات در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه کانون به تازگی راه اندازی شده است از ماه آینده بازرسی کانون تحت نظارت سازمان ثبت، روزانه موظف شده در دفاتر ازدواج به صورت مستمر، بدون یک روز مرخصی، بازرسی را انجام داده و گزارش دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ازدواج و طلاق درباره تاثیر قانون تسهیل بر این حوزه گفت: قانون تسهیل که فوق‌العاده برای همه جامعه صنفی مشکلاتی ایجاد کرد، مستقیم مشمول حال دفاتر ازدواج و طلاق نشد، ولی تبعاتش شامل ما شده است، با اجرای این قانون این تصور بر مردم ایجاد شد که دفاتر ازدواج و طلاق هم مثل سردفتری اسناد رسمی درآمد دارند. جوان دانشجوی لیسانس حقوق که می‌توانست در رشته‌های دیگری مانند قضاوت، وکالت، یا سردفتری اسناد فعالیت کند، بی‌خبر از همه جا آزمون سردفتری ازدواج و طلاق را انتخاب کرده و وارد این حوزه شده اما بعد از ورود متوجه می‌شوند که با فعالیت در این حوزه از بیمه، بازنشستگی و حتی درآمد مناسب هم برخوردار نیستند. اما سه سال از عمر یک جوان در فرایند انتخاب و آزمون اختبار از بین رفته است.

مظفری گفت: در حال حاضر بخش بزرگی از مشکلاتی که قانون تسهیل در حوزه کاری ما ایجاد کرده است برای خود جامعه حقوقی است، یعنی فارغ التحصیلان رشته حقوق بدون اطلاع از این موضوعات وارد حوزه دفاتر ازدواج و طلاق می‌شوند و با مشکلاتی که عرض کردم مواجه می‌شوند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این موارد مانند مشکلات بیمه و بازنشستگی برای سردفتران و دفتریاران برطرف خواهد شد، گفت: کانون به تازگی تاسیس شده است و ما درصدد هستیم این مشکلات را رفع کنیم.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در پاسخ به سوالی درباره تخلفاتی مانند دریافت وجه برای ثبت ازدواج غیرمتعارف مانند ازدواج زیر سن قانونی گفت: سازمان ثبت در موضوعات شرعی و حیثیتی برای مردم عزیز، هیچ کوتاهی و هیچ اغماضی ندارد. در صورت بروز چنین تخلفاتی به محض اینکه اتفاق بیفتد، براساس قانون به قید فوریت و خارج از نوبت برخورد می‌شود و سلب صلاحیت از آن دفتر انجام خواهد شد.

مظفری گفت: در سایر موارد اگر تخلفاتی مشاهده شود مجازات‌های متفاوتی اعمال خواهد شد برخی جرایم، شامل جریمه جزای نقدی می‌شود و در برخی موارد مجازات انفصال از سه ماه تا ۶ ماه، از شش ماه تا دو سال و از دو سال تا انفصال دائم هم صورت می‌گیرد.

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