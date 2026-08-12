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سخنگوی دولت:

خبرنگاران منصفانه نقد کنند و راوی امید، حقیقت و منافع ملی باشند

خبرنگاران منصفانه نقد کنند و راوی امید، حقیقت و منافع ملی باشند
کد خبر : 1825333
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​سخنگوی دولت در نشست صمیمانه با مدیران رسانه‌ها، با قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران، بر ضرورت نقد منصفانه، روایت حقیقت و توجه به امید و منافع ملی در فعالیت رسانه‌ای تأکید کرد و نشست با رئیس سازمان اداری و استخدامی را فرصتی برای شنیدن صدای رسانه‌ها و تشریح عملکرد دولت دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی در حاشیه نشست صمیمانه علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با مدیران عامل خبرگزاری‌ها و مدیران مسئول روزنامه‌های سراسری، ضمن تبریک روز خبرنگار، از تلاش‌های اصحاب رسانه قدردانی کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهد بدون هیچ جمله رسمی از خبرنگاران تشکر کند، چه خواهد گفت، اظهار کرد: «دستتان درد نکند. ما را نقد کنید، منصفانه نقد کنید و راوی امید و حقیقت باشید.»

سخنگوی دولت با اشاره به شرایط کاری خبرنگاران گفت: خبرنگاران به دلیل ماهیت فعالیت رسانه‌ای، عملاً تعطیلی و استراحت مشخصی ندارند و گاهی تا پاسی از شب برای آماده‌سازی و انتشار اخبار مشغول فعالیت هستند.

مهاجرانی با قدردانی از این تلاش‌ها خطاب به خبرنگاران گفت: «خیلی مخلصیم، خدا حفظتان کند. ان‌شاءالله سلامت باشید.»

وی همچنین بر اهمیت توجه رسانه‌ها به امید، واقعیت، حقیقت و منافع ملی تأکید کرد و گفت: «شایسته است همگی امید، واقعیت، حقیقت و منافع ملی را پاس بداریم.»

سخنگوی دولت در ادامه، نشست صمیمانه مدیران رسانه‌ها با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این نشست فرصت مناسبی برای شنیدن صدای اصحاب رسانه و در مقابل، ارائه و تشریح عملکرد دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور بود.

وی افزود: همه کسانی که در این جلسه حضور داشتند از اصحاب رسانه و از بزرگان رسانه هستند و ابتکار عمل خوبی شکل گرفته است؛ چرا که شنیدن صدای رسانه‌ها و تشریح عملکرد دولت در حوزه سازمان اداری و استخدامی باید به صورت متقابل انجام شود.

مهاجرانی با اشاره به تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در ایام اخیر، گفت: این سازمان در حوزه‌هایی مانند اصلاح ساختار و شنیدن صدای مردم اقدامات مهمی انجام داده است و برنامه «فواد 128» یکی از نمونه‌های این اقدامات به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد جریان روایتی که میان سازمان و رسانه‌ها شکل می‌گیرد، به معرفی بهتر اقدامات انجام‌شده و در نهایت افزایش رضایتمندی مردم کمک کند.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به ادامه فعالیت کارکنان سازمان و اصحاب رسانه تا ساعات پایانی شب، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد و گفت: «خدا قوت می‌گویم. کار بسیار مهمی است.»

مهاجرانی در پایان، ضمن قدردانی از علاءالدین رفیع‌زاده و همکاران سازمان اداری و استخدامی کشور، خطاب به عوامل رسانه‌ای حاضر در جلسه که پشت دوربین فعالیت می‌کردند و کمتر دیده می‌شوند، گفت: «به شما عزیزانی که پشت دوربین هستید و دیده نمی‌شوید، خدا قوت ویژه می‌گویم.»

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