خبرنگاران منصفانه نقد کنند و راوی امید، حقیقت و منافع ملی باشند

وی در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهد بدون هیچ جمله رسمی از خبرنگاران تشکر کند، چه خواهد گفت، اظهار کرد: «دستتان درد نکند. ما را نقد کنید، منصفانه نقد کنید و راوی امید و حقیقت باشید.»

سخنگوی دولت با اشاره به شرایط کاری خبرنگاران گفت: خبرنگاران به دلیل ماهیت فعالیت رسانه‌ای، عملاً تعطیلی و استراحت مشخصی ندارند و گاهی تا پاسی از شب برای آماده‌سازی و انتشار اخبار مشغول فعالیت هستند.

مهاجرانی با قدردانی از این تلاش‌ها خطاب به خبرنگاران گفت: «خیلی مخلصیم، خدا حفظتان کند. ان‌شاءالله سلامت باشید.»

وی همچنین بر اهمیت توجه رسانه‌ها به امید، واقعیت، حقیقت و منافع ملی تأکید کرد و گفت: «شایسته است همگی امید، واقعیت، حقیقت و منافع ملی را پاس بداریم.»

سخنگوی دولت در ادامه، نشست صمیمانه مدیران رسانه‌ها با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این نشست فرصت مناسبی برای شنیدن صدای اصحاب رسانه و در مقابل، ارائه و تشریح عملکرد دولت و سازمان اداری و استخدامی کشور بود.

وی افزود: همه کسانی که در این جلسه حضور داشتند از اصحاب رسانه و از بزرگان رسانه هستند و ابتکار عمل خوبی شکل گرفته است؛ چرا که شنیدن صدای رسانه‌ها و تشریح عملکرد دولت در حوزه سازمان اداری و استخدامی باید به صورت متقابل انجام شود.

مهاجرانی با اشاره به تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در ایام اخیر، گفت: این سازمان در حوزه‌هایی مانند اصلاح ساختار و شنیدن صدای مردم اقدامات مهمی انجام داده است و برنامه «فواد 128» یکی از نمونه‌های این اقدامات به شمار می‌رود.

وی ابراز امیدواری کرد جریان روایتی که میان سازمان و رسانه‌ها شکل می‌گیرد، به معرفی بهتر اقدامات انجام‌شده و در نهایت افزایش رضایتمندی مردم کمک کند.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به ادامه فعالیت کارکنان سازمان و اصحاب رسانه تا ساعات پایانی شب، از تلاش‌های آنان قدردانی کرد و گفت: «خدا قوت می‌گویم. کار بسیار مهمی است.»

مهاجرانی در پایان، ضمن قدردانی از علاءالدین رفیع‌زاده و همکاران سازمان اداری و استخدامی کشور، خطاب به عوامل رسانه‌ای حاضر در جلسه که پشت دوربین فعالیت می‌کردند و کمتر دیده می‌شوند، گفت: «به شما عزیزانی که پشت دوربین هستید و دیده نمی‌شوید، خدا قوت ویژه می‌گویم.»