دیدار وزیر خارجه ایران و وزیر کشور پاکستان در مشهد

به گزارش ایلنا، عصر روز چهارشنبه ۲۱ مرداد، عباس عراقچی وارد مشهد مقدس شد و در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد، مورد استقبال غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی و ارباب خالص، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال‌شرق کشور قرار گرفت.