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دیدار وزیر خارجه ایران و وزیر کشور پاکستان در مشهد

دیدار وزیر خارجه ایران و وزیر کشور پاکستان در مشهد
کد خبر : 1825329
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وزیر خارجه کشورمان و وزیر کشور پاکستان در مشهد دیدار و گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، عصر روز چهارشنبه ۲۱ مرداد، عباس عراقچی وارد مشهد مقدس شد و در بدو ورود به فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد، مورد استقبال غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی و ارباب خالص، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال‌شرق کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال‌شرق کشور، در حاشیه این رویداد، سیدمحسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که جهت زیارت بارگاه منور رضوی به مشهد سفر کرده بود نیز با وزیر امورخارجه کشورمان دیدار و گفت‌وگو کرد.

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