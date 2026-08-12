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پیام تسلیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی درگذشت مادر همسر آیت‌الله سیدحسن خمینی

پیام تسلیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی درگذشت مادر همسر آیت‌الله سیدحسن خمینی
کد خبر : 1825304
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​وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با صدور پیامی، درگذشت مادر همسر آیت‌الله سیدحسن خمینی را تسلیت گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی درگذشت مادر همسر آیت‌الله سیدحسن خمینی، پیام تسلیتی صادر کرد.

متن این پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ

جناب آقای آیت‌الله سیدحسن خمینی

درگذشت مادر همسر جنابعالی، بانوی مکرمه نساءالسادات آل‌یاسین، را به جنابعالی و خانواده معزز موسوی بجنوردی تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه احدیت برای آن مرحومه و همسر فقیدشان مرحوم آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی طلب رحمت واسعه و آرامش نموده و برای جنابعالی و بازماندگان، طلب شکیبایی و تسلای خاطر دارم.

احمد میدری

انتهای پیام/
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