پیام تسلیت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی درگذشت مادر همسر آیتالله سیدحسن خمینی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با صدور پیامی، درگذشت مادر همسر آیتالله سیدحسن خمینی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در پی درگذشت مادر همسر آیتالله سیدحسن خمینی، پیام تسلیتی صادر کرد.
متن این پیام به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ
جناب آقای آیتالله سیدحسن خمینی
درگذشت مادر همسر جنابعالی، بانوی مکرمه نساءالسادات آلیاسین، را به جنابعالی و خانواده معزز موسوی بجنوردی تسلیت عرض مینمایم. از درگاه احدیت برای آن مرحومه و همسر فقیدشان مرحوم آیتالله سیدمحمد موسوی بجنوردی طلب رحمت واسعه و آرامش نموده و برای جنابعالی و بازماندگان، طلب شکیبایی و تسلای خاطر دارم.
احمد میدری