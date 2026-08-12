متن این پیام به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ

جناب آقای آیت‌الله سیدحسن خمینی

درگذشت مادر همسر جنابعالی، بانوی مکرمه نساءالسادات آل‌یاسین، را به جنابعالی و خانواده معزز موسوی بجنوردی تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه احدیت برای آن مرحومه و همسر فقیدشان مرحوم آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی طلب رحمت واسعه و آرامش نموده و برای جنابعالی و بازماندگان، طلب شکیبایی و تسلای خاطر دارم.

احمد میدری