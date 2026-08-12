بقائی با استناد به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه از جمله «تمایز»، «تناسب» و «ضرورت نظامی»، اقدامات آمریکا را نه‌تنها نقض آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، بلکه تهدیدی برای بنیان‌های تمدنی حقوق بین‌الملل دانست.

وی با تأکید بر نقض عهد از سوی آمریکا، خاطرنشان کرد که این کشور به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشور میزبان مقر سازمان ملل، مرتکب چنین نقض‌هایی می‌شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین بر مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال رعایت حقوق بشردوستانه تأکید کرد و با اشاره به ماده مشترک یک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، یادآور شد که دولت‌ها موظف به «تضمین رعایت» مفاد این کنوانسیون‌ها هستند و سکوت در برابر چنین نقض‌هایی، دستاوردهای حقوق بشری را تضعیف می‌کند.

بقائی نسبت به عادی‌سازی خشونت و تهدید علیه زیرساخت‌های غیرنظامی هشدار داد و تصریح کرد که تداوم چنین رویکردی می‌تواند اعتماد به حاکمیت قانون در روابط بین‌الملل را از بین ببرد.

وی در پایان بر موضع جمهوری اسلامی ایران در ایستادگی در برابر این تهدیدات تأکید کرد و با بهره‌گیری از یک بیت شعر، مقاومت در برابر طوفان‌ها را نمادی از ایستادگی ایران دانست.