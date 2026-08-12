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مراسم بزرگداشت والده همسر حجت الاسلام سید حسن خمینی برگزار شد

مراسم بزرگداشت والده همسر حجت الاسلام سید حسن خمینی برگزار شد
کد خبر : 1825300
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مراسم بزرگداشت مرحومه نساءالسادات آل یاسین واده همسر حجت الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی در حسینیه شماره یک جماران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم بزرگداشت مرحومه نساءالسادات آل یاسین مادر همسر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی و همسر مرحوم آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی در حسینیه شماره یک جماران با حضور تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) و یادگاران امام خمینی، برگزار شد.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین احمد ناطق نوری، غلامعلی حداد عادل، محسن هاشمی رفسنجانی،حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون رئیس جمهور، حجج اسلام سید علی و سید یاسر خمینی، جواد امام، حجت الاسلام محمدعلی رحمانی، حجت الاسلام و المسلمین محمد مقدم، حجت الاسلام رسول منتجب‌نیا، حجت الاسلام محمدعلی انصاری رئیس ستاد امام خمینی، حمید انصاری، محمد سلامتی، حجت الاسلام سید احمد خمینی و برخی از چهره های سیاسی و فرهنگی و مسوولان حرم مقدس امام خمینی (ره) و همچنین جمعی از مقامات لشکری و کشوری حضور داشتند.

 

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