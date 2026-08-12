بقائی رحلت پیامبر اکرم (ص) را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی، با تسلیت سالروز رحلت حضرت محمد (ص) پیامبر عظیم‌الشان اسلام و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) گفت : النَّصْرُ مَعَ الصَّبْرِ، وَالْفَرَجُ بَعْدَ الْکَرْبِ، وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا. پیروزی با شکیبایی است، از پس هر اندوهی گشایشی است، و بی‌تردید با هر دشواری، آسانی است.