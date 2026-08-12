ایران و پاکستان عقبه راهبردی یکدیگرند

به گزارش ایلنا، محسن رضایی پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) با سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، دیدار و گفت‌وگو کرد و در این دیدار با اشاره به جایگاه ویژه پاکستان در سیاست خارجی و نگاه جمهوری اسلامی ایران به این کشور اظهار داشت: ما دولت، ارتش و ملت پاکستان را از سرمایه‌های بزرگ جهان اسلام می‌دانیم و خرسندیم که در تحولات منطقه‌ای، بیش از گذشته شاهد مشارکت و تحرکات نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان هستیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر مسئولیت کشورهای بزرگ جهان اسلام در تقویت وحدت و همگرایی اسلامی افزود: ایران، پاکستان، ترکیه، عربستان، مصر و اندونزی، به‌عنوان کشورهای بزرگ جهان اسلام، وظیفه دارند در مسیر تحقق وحدت جهان اسلام گام بردارند و این امر از طریق همگرایی، همراهی و تقویت ارتباطات میان کشورهای اسلامی میسر خواهد شد.

رضایی با اشاره به سابقه روابط راهبردی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان تصریح کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، همه رهبران جمهوری اسلامی ایران، از حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری شهید و رهبر فعلی، پاکستان را عقبه راهبردی ایران و ایران را عقبه راهبردی پاکستان قلمداد کرده‌اند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به نگاه ویژه رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به پاکستان اظهار داشت: دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران نیز توجه خاصی به پاکستان دارد و معتقد است باید حجم مبادلات میان دو کشور چند برابر گذشته شود و از نظر سیاسی نیز روابط دو کشور قوی‌تر از گذشته دنبال شود.

رضایی در ادامه با تأکید بر لزوم بهره گیری از ظرفیت سرمایه ارزشمند شکل‌گرفته میان دو کشور گفت: سرمایه بزرگی میان ایران و پاکستان ایجاد شده است. علاقه میان دو کشور، علاقه‌ای حقیقی و اعتقادی است. روابط و علاقه میان رهبران، دولت‌ها و فرماندهان نظامی ایران و پاکستان، سرمایه بزرگی برای انجام کارهای بزرگ در منطقه و در جهت پیشرفت و تعالی دو کشور به شمار می‌رود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به پیوند عمیق میان ملت‌های ایران و پاکستان خاطرنشان کرد: روابط ملت‌های دو کشور قابل توصیف نیست. عشق و علاقه مردم ایران به پاکستان و مردم پاکستان به ایران، در جهان مثال‌زدنی است. حوادثی که در پاکستان رخ می‌دهد، موجب نگرانی ملت ایران می‌شود و در جریان جنگ علیه ایران نیز مردم پاکستان به‌شدت از ایران طرفداری کردند. این سرمایه بزرگی است و ما باید با همکاری یکدیگر هرچه بیشتر از این سرمایه در جهت پیشرفت دو کشور و تقویت همکاری‌های مشترک استفاده کنیم.

سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با سرلشکر محسن رضایی، انتصاب وی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت و پیام تبریک نخست‌وزیر و فرمانده ارتش پاکستان را به وی ابلاغ کرد.

وزیر کشور پاکستان اظهار داشت: ما معتقدیم تجربه، بلوغ و نبوغ فکری و شخصیتی جنابعالی می‌تواند استقرار امنیت پایدار و صلح در منطقه را تسهیل و محقق کند.

سید محسن نقوی با اشاره به روند رو به گسترش روابط تهران و اسلام‌آباد تصریح کرد: روابط ایران و پاکستان همواره ممتاز بوده است، اما طی ماه‌های گذشته این روابط به سطحی بسیار قوی‌تر از گذشته رسیده و شاهد سطحی از مناسبات هستیم که پیش از این وجود نداشته است.

وزیر کشور پاکستان ضمن قدردانی از رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های وزیر امورخارجه و وزیر کشور نیز تقدیر کرد و نقش‌آفرینی آنان را در توسعه مناسبات میان دو کشور، محوری دانست.

سید محسن نقوی همچنین با تأکید بر همبستگی و همدلی مثال‌زدنی دو ملت ایران و پاکستان اظهار داشت: اوج این همبستگی را می‌توان در برگزاری مراسم باشکوه شهادت رهبر عالی‌قدر ایران در پاکستان مشاهده کرد. این رابطه و پیوند عمیق میان دو ملت باید به همکاری‌های بیشتر و دستیابی به نتایج ملموس‌تر منجر شود.

وزیر کشور پاکستان همچنین تأکید کرد: ما به تعاملات بیشتر و کار و تلاش مضاعف برای تحقق اهداف مشترک نیاز داریم و با توجه به عزم و اراده سران دو کشور و مسئولان ایران و پاکستان، معتقدم می‌توانیم اهداف مشترک را محقق کنیم.